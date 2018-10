"Canelo" Álvarez olvida a Golovkin y se enfoca en Rocky Fielding.

Luego de darse a conocer que el pugilista tapatío Saúl Álvarez enfrentará el 15 de diciembre en el Madison Square Garden a Rocky Fielding, el “Canelo” dice que por ahora no piensa en una tercera batalla contra el kazajo Gennady Golovkin y se enfoca en su pela para fin de año.

“Es la oportunidad de ganar otro título. De hacer historia. Estaría entre los 10 mexicanos que ganaron títulos en tres categorías distintas”, dijo Álvarez este martes en una entrevista con AP.

El “Canelo” Álvarez aseguró que habrá muchos mexicanos y que puedan asistir muchos más latinos.

"Seguramente habrá muchos mexicanos. Espero que vengan de todos lados de América Latina, no solo mexicanos", añadió.

El tapatío afirmó que no tiene en mente ahora enfrentar a Golovkin, pues su mente y preparación están para el 15 de diciembre cuando enfrente a Fielding.

“En estos momentos no pienso en eso. Estoy enfocado totalmente en Fielding”, dijo. “No hay en marcha ninguna negociación, por ahora no hay nada. Pero si la gente quiere una tercera pelea, la haremos. Creo que demostré que soy el mejor a lo largo de 24 rounds”, puntualizó.