Canelo Álvarez manda mensaje a Checo Pérez tras ganar en Singapur

El domingo pasado, Sergio “Checo” Pérez se llevó el Gran Premio de Singapur, donde dio una verdadera clase de manejo y ni la presión de Leclerc ni la penalización de los comisionados le quitaron el triunfo en Marina Bay.

Ante esta situación, el piloto de Red Bull se ganó los elogios de la prensa internacional, además de otros deportistas como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien también salió victorioso en su pelea ante Golovkin el pasado 19 de septiembre.

A través de redes sociales, el boxeador nacido en Guadalajara le mandó un contundente mensaje al mexicano Checo Pérez. “Checo is the best (Checo es el mejor)”, escribió Canelo Álvarez en Twitter.

Checo Pérez volvió a coronarse en la F1

Sergio 'Checo' Pérez se volvió a coronar como primer lugar en una carrera, siendo el Gran Premio de Singapur donde volvió a responder a Red Bull Racing con una victoria, en donde su compañero no logró sumar bastantes puntos.

La carrera estuvo llena de abandonos, debido a las complicaciones que hubo en la pista hicieron que varios abandonara, siendo más sonado el caso de los Alpine, cuyos ambos autos salieron, terminando con Ocon y Fernando Alonso sin puntos.

Por parte de Alfa Romeo, Guanyu Zhou fue el primero en abandonar la pista, que llegó con bastante lluvia obstruyendo el rendimiento de los pilotos, quienes maniobraban más para sobrevivir, que para lograr rebasar a sus rivales.

Latifi y a Alexander Albon quedaron fuera

Abandonos en el GP de Singapur

Los Williams también abandonaron la competencia, en dos accidentes que dejaron sin posibilidades de competir a Latifi y a Alexander Albon, en lo que fue una carrera complicada para todos.

La carrera fue dominada por Checo, quien adelantó a Leclerc desde la primera vuelta y tomó control de la carrera, desde ese punto el monegasco apenas y pudo competir contra él, pues Pérez demostró que podía defenderse a pesar de salir segundo.

