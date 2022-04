Canelo Álvarez manda contundente mensaje a Dmitry Bivol

Canelo Álvarez continúa su preparación previo a su pelea contra el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los pesos semipesados, Dmitry Bivol, quien tiene un increíble récord invicto de 19 victorias,11 de ellas por la vía del nocaut.

Por tal motivo, el canal de YouTube Tv Boxeo, subió parte del entrenamiento que está realizando el pugilista mexicano, donde se puede apreciar su poderosa pegada al realizar una sesión de sparring con Large Barstool, quien está cerca de las 300 libras.

A pesar de que Barstool tenía la protección necesaria para no sentir dolor ante los golpes de Saúl “Canelo” Álvarez, hubo una parte en la que el mexicano le descargó su potencia y en su rostro se vio reflejado el dolor, y le pidió que no le pegara tan fuerte ya que no quería orinar sangre.

El mensaje de Canelo Álvarez a Dmitry Bivol

Gracias a esta pequeña exhibición, el monarca de los pesos supermedianos hizo ver a todos los presentes que está más que listo para ir tras Dmitry Bivolm, y despojarlo de su cinturón de la AMB.

Para Álvarez, arrebatarle el cinturón de la AMB de los pesos semipesados a Bivol el próximo 7 de mayo en el majestuoso recinto del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, será crucial para continuar con su plan de este 2022 y conquistar la división de las 175 libras.

Una vez que tenga en su poder el cinturón de la AMB, tendrá como objetivo enfrentarse ante el ganador de la pelea entre Artur Beterbiev y Joe Smith Jr., los cuales unificarán los cetros del CMB, OMB y FIB.

Canelo Álvarez quiere hacer historia

De este modo, “Canelo” tendrá la oportunidad de ir por la triada restante y, si logra llevarse la victoria, podrá presumir ser el único indiscutido en dos divisiones de manera simultánea, un logro que lo pondrá sin duda en un gran sitio dentro de la historia del boxeo.

La pelea entre el Canelo Álvarez y Dmitry Bivol está agendada para el próximo sábado 7 de mayo, en Las Vegas Nevada, para que esto sea posible el mexicano tiene que subir de peso para medirse al campeón ruso.

