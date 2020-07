Canelo Álvarez le ofrece 5 millones dólares a Callum Smith para pelear con él

Ya se sabía que la estrella mexicana está buscando activamente a su próximo oponente mientras hace planes para regresar después de perderse su pelea de mayo debido a la pandemia de coronavirus.

Se han promocionado varios nombres, pero ahora Mike Coppinger en el podcast The Athletic’s Pug and Copp ha informado: "Escuché que Callum Smith sigue siendo el favorito.

"Esa es la pelea que DAZN (plataforma de deportes) quiere, me dijeron que esa es la pelea que Canelo quiere".

“Por lo que escuché, a Callum le ofrecieron 5 millones dólares a fines de la semana pasada. Ha estado pidiendo 6 millones de dólares, pero no parece que estén muy separados ahora ".

Canelo Alvarez se enfrentará a Callum Smith

Con respecto a otros rumores, Coppinger agregó: “Canelo no va a pelear contra Jason Quigley, como se ha discutido [en línea]. "Por lo que me han dicho, DAZN ni siquiera aprobaría esa pelea y Canelo no tiene ningún interés en ello".

“El único tipo que creo que ahora se está discutiendo mucho es Callum Smith. "Quizás John Ryder sería considerado si Smith y Canelo no pueden ponerse de acuerdo sobre el dinero".

Canelo Álvarez cambia de rival

Inicialmente, Canelo se enfrentaría al campeón de la OMB Billy Joe Saunders el 2 de mayo. Sin embargo, el británico se descartó de la disputa por la fecha de septiembre reorganizada, por lo que ahora ha cambiado el enfoque a Smith.

Con respecto a cómo la pandemia afectó su entrenamiento, Saunders le dijo a The Athletic: “Todos los gimnasios estaban cerrados y mis abuelos son muy mayores, vivo al lado de ellos.

“Hubo algunos sustos [de salud]. El 75 por ciento de mi tiempo [estaba dedicado] a ella, no podía dejar el lugar, tenía a mis hijos cada dos días ...

"Si piensan que van a cortar mi dinero y acortarse, eso no va a suceder. Teniendo en cuenta que está recibiendo 35 millones dólares, ¿vienen a mí para un recorte salarial en septiembre?

Te puede interesar: Saúl “Canelo” Álvarez el mejor boxeador del 2019

“Quieren recibir un aviso corto y un recorte salarial. ¿Por qué no acepta un recorte salarial?