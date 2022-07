Canelo Álvarez impone estricta orden a los empleados que cuidan sus coches

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Los diversos logros y sus excéntricos lujos y autos son testigo de todo lo que ha cosechado el pugilista mexicano a lo largo de su carrera.

Por tal motivo, el boxeador tapatío cuenta con una impresionante colección exclusiva de automóviles en su mansión ubicada en Guadalajara, los cuales no permite que nadie los toque y los dañe.

En un video en el canal de YouTube de Graham Bensinger, Canelo Álvarez le da un tour de su casa al periodista y empresario estadounidense, en el cual presume su Ferrari, un Lamborghini, un Shelby Mustang, un Rolls Royce y demás autos de lujo.

Canelo Álvarez muestra su colección de autos

"Este [Rolls Royce] es para una ocasión especial. Yo nunca lo conduzco, siempre voy a la parte de atrás y mi chofer conduce. Es elegante y me encanta", comentó Álvarez al mostrar uno de sus automóviles.

Posteriormente, Saúl presenta a dos de sus amigos que se encargan de cuidar su garage. Sobre esto, Besinger les preguntó si alguna vez se preocuparon por dañar un auto, por lo que ellos contestaron de forma negativa, aunque esperan que nunca pase eso.

"¿Alguna vez se han preocupado de que estén dañados o rayados?", preguntó Bensinger. "No, y ojalá que eso nunca pase", comentaron los trabajadores del monarca azteca de peso medio entre risas.

Canelo Álvarez lanza advertencia

Inmediatamente el Canelo añadió en tono serio: "No, no puede pasar eso", haciendo referencia a que sus autos no deben recibir ningún daño. El video concluye con otras tomas de la mansión, las cuales muestran su sala de juegos, el cuarto principal y un cuarto entero con toda su ropa.

Tras haber perdido ante Dmitry Bivol, Canelo quiere limpiarse las heridas en la trilogía contra Gennady Golovkin, a quien se enfrentará el próximo mes de septiembre donde el tapatío buscará imponerse de nueva cuenta luego del empate y victoria obtenida en los dos pleitos anteriores.

