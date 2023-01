¿'Canelo' Álvarez huye de una pelea? Esto dijo el promotor de Dmitry Bivol

Todos los aficionados del box quieren ver una nueva pelea entre Dmitry Bivol y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pues el primer encuentro de estos dos campeones del boxeo fue muy emocionante, ya que, por decisión unánime, el pugilista tapatío fue vencido por el nacido en Rusia.

En La Verdad Noticias te comentamos que se abrió una nueva oportunidad para que el ‘Canelo’ enfrentara a Bivol, sin embargo, de acuerdo con el promotor del ruso, Vadim Kornilov, el pugilista mexicano decidió no pelear con Dmitry Bivol y, en cambio, está buscando un rival en el Reino Unido.

Durante una entrevista en Ring TV, Vadim Kornilov declaró que el equipo del ‘Canelo’ Álvarez no está convencido de que el mexicano pueda ganar ante el ruso y debido a que lo que motiva al tapatío es el dinero, ha preferido pelear con John Ryder. Por su cuenta, Dmitry Bivol buscaría una encuentro contra Artur Beterbiev.

¿Quién será el próximo rival del ‘Canelo’ Álvarez?

Eddi Hearn y la esquina del ‘Canelo’ Álvarez han comenzado a buscar que el próximo enfrentamiento del ‘Canelo’ sea contra John Ryder, el campeón interino de la Organización Mundial del Boxeo de los supermedianos, quien llegó a ser campeón tras el triunfo que tuvo ante Zack Parker.

¿Quién ha derrotado a ‘Canelo'?

Dmitry Bivol es uno de los boxeadores que ha logrado ganarle una pelea al ‘Canelo’, tal vez es por este motivo que el mexicano ya no quiere volver a enfrentarse con este pugilista ruso. Saúl Álvarez ya ha sido criticado anteriormente por no saber perder una pelea, así que no sería una sorpresa que la revancha con Bivol nunca se diera.

