Canelo Álvarez habla sobre el riesgo de morir en el ring

Es bien sabido que el boxeo es un deporte que puede llegar a ser letal debido a los contundentes golpes que los peleadores se dan sobre el ring, los cuales podrían ocasionar el deceso inmediato de su contrincante, y Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo sabe muy bien.

Durante una entrevista para CNN, el tapatío se sinceró ante las cámaras y aseguró que su familia conoce muy bien todos los peligros que enfrenta cada vez que sube al cuadrilátero, pero en especial habló sobre lo que siente su hija Maria Fernanda.

“Lo entiende perfecto. Es una niña que tiene cuatro años, pero es demasiado inteligente y entiende todo como debe ser”, confesó el actual campeón absoluto del peso supermediano, quien es padre de cuatro pequeños, todos productos de diferentes relaciones.

Canelo Álvarez y su hija menor

Según el campeón del CMB, su hija menor está consciente de lo que significa que ‘Canelo’ sea su padre y las consecuencias puede enfrentar cada vez que sube al cuadrilátero para enfrentar una pelea, recoge el portal La Sirena.

“Sí claro, ella llora de repente porque se asusta. Sabe del riesgo que su papá está corriendo, pero siempre le digo que es mi trabajo y eso es lo que tengo que hacer”, explicó el monarca azteca de peso medio.

Cabe señalar que en repetidas ocasiones, el exitoso boxeador ha confesado lo importante que es su familia para él, y en una entrevista para ESPN señaló que se despide de todos sus seres queridos cada vez que está a punto de subirse al cuadrilátero.

Canelo Álvarez sobre morir en el ring

“Sólo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso. Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque uno no sabe si va a bajar o no”, comentó Saúl Álvarez.

Sin embargo, Álvarez aclaró que siempre trata de consolar a su familia antes de cada pelea: “Les digo es que no se preocupen, que me voy a morir feliz porque es lo que amo”.

