“Canelo” Álvarez explica por primera vez por qué perdió ante Dimitry Bivol

La derrota contra Dimitry Bivol fue un duro golpe en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, pues fue la primera vez que perdió desde septiembre de 2013, cuando cayó contra Floyd Mayweather Jr. Por lo que finalmente el tapatío explicó qué sucedió en la pelea

Saúl fue criticado tras caer ante Bivol por el cinturón de la AMB en la categoría de semipesados. El mexicano perdió por decisión unánime y esto le valió cuestionamientos sobre su determinación por subir a las 175 libras, según informa UNOTV.

Recientemente, “Canelo” se animó a hablar del tema y explicar qué causó que perdiera la contienda del pasado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, EEUU. En una entrevista con el canal de YouTube Fight Hub TV -realizada en el marco de la promoción de la pelea Canelo vs Golovkin III.

“Canelo” Álvarez reconoce sus errores

“Canelo” Álvarez afirmó que no se preparó como esperaba y el subir de categoría lo afectó, razón principal que lo llevó a ser derrotado. Su rendimiento físico cambió cuando llegó a pesar las 175 libras, por lo que apuntó que fue eso lo que no le permitió dar un gran desempeño.

“He visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar hacer algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder (…) Me cansé y eso fue todo”, explicó el campeón mexicano.

Otro de los argumentos que expuso fue que no pudo entrenar como lo hacía anteriormente. Aunque no reveló qué o quiénes lo interrumpieron, sí dejó en claro que le faltó preparación; sin embargo, no quiso verlo como una excusa pues apuntó que tendrá su revancha.

“Canelo” Álvarez no quiere dar excusas

“No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así, tampoco estoy sobreentrenando, insisto no quiero poner excusas”, aclaró Saúl “Canelo” Álvarez antes de enfrentar a GGG.

En relación a su próximo combate ante Gennady Golovkin, el boxeador mexicano expresó que se está preparando para seguir con su legado en el boxeo pero que no ha perdido de vista su revancha con el vigente campeón, Dimitry Bivol.

