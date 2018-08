'Canelo' Álvarez es un mentiroso y no pega duro: Golovkin.

El pugilista kazajo Gennady Golovkin aseveró que los golpes del “Canelo” no tienen poder y que además es un mentiroso por la situación en la que se vio envuelto de manera reciente.

Faltan poco más de 15 días para que se dé la tan ansiada Canelo vs Golovkin 2, en donde ambos boxeadores se han mandado mensajes previos el enfrentamiento que tendrá lugar en Las Vegas el próximo 15 de septiembre.

El kazajo de 36 años de edad declaró que no le preocupan los golpes del “Canelo” Álvarez.

“No pienso en el Canelo en el entrenamiento. No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring. En la última pelea no sentí ningún poder real por parte de Canelo, solo bofetadas, no pega duro. Él no es el pegador más duro que he enfrentado, pero sí uno de los más rápidos”. Comentó GGG.