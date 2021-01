‘Canelo’ Álvarez es DESPRECIADO por de la Hoya para una pelea.

La situación entre el peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el promotor Óscar de la Hoya no quedó de todo bien luego de los roces que tuvieron en el 2020 y que orillo en la desvinculación con la empresa promotora de boxeo del ex pugilista; quien ahora recientemente declaró que no le interesa pelear con el tapatío de volver a los encordados.

"¿Por qué habría de pelear con el segundo si puedo ir por el que sí es el mejor del mundo? Precisamente el tipo que lo derrotó, mejor pelear con Mayweather, veremos cómo me siento el próximo año y partiremos de ese punto para pensar en la posibilidad".

Esas fueron parte de las declaraciones que hizo Óscar de la Hoya sobre el ‘Canelo’ Álvarez en una entrevista que tuvo en Fight Hub TV. Hay que puntualizar que hace no mucho el mexicano rompió toda relación laboral con Golden Boy Promotions alegando un "incumplimiento de contrato" y múltiples trabas para poder pelear este 2020.

De la Hoya demetira al 'Canelo' Álvarez

El ex boxeador Óscar de la Hoya en su carrera derrotó en un par de ocasiones a Julio César Chávez, teniendo solamente un total seis derrotas y una de ellas fue justamente contra de Floyd Mayweather Jr.; quien en el ya lejano 2007 le arrebató el Campeonato Mundial Superwelter del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

"Cualquier pelea que hayas perdido siempre es una espina que te queda clavada, una sensación de revancha. Con mi condición física me siento muy bien, creo que sería una pelea muy interesante para el mundo".

La Verdad Noticias en su momento informó el problema que tuvo ‘Canel’ con de la Hoya, quien ha declarado fuerte en contra del peleador tapatío y que de momento no ha emitido algún comentario al respecto.

