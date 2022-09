'Canelo' Álvarez dice que no peleará contra el 'Zurdo' Ramírez

El boxeador mexicano Gilberto 'Zurdo' Ramírez, se medirá a Dmitry Bivol, quien hace algunos meses batió en combate al 'Canelo' Álvarez, razón por la cual han pedido que luego de esta pelea se haga otra donde ambos mexicanos se vean las caras.

Por el momento, el jalisciense descarta pelear por el título de la AMB en contra de Ramírez, ya que él prefiere otros duelos, y no quiere verse las caras contra otros mexicanos, de acuerdo a lo que él mismo declaró en su entrenamiento abierto.

“No. Si el ‘Zurdo’ gana, no quiero pelear con mexicanos. Pienso que el ‘Zurdo’ tiene muchas chances de ganar. Quiero que gane. Si gana yo quiero la revancha con (Dmitry) Bivol. No lo sé”.

Con estas palabras confirma que lo que busca es la revancha ante el kazajo, el cual le arrebató su invicto a través de la decisión dividida, ante lo cual él se ha defendido diciendo que Bivol no lo derrotó porque sea mejor, sino porque "se me acabó el aire", comentó.

'Zurdo' Ramírez sí le entra

Ramírez sí quiere la pelea

El otro pugilista mexicano entonó un discurso muy distinto, ya que él sí se demostró en favor de una pelea entre ambos, diciendo que no lo descarta, y que no importaría si de por medio va un título o no va, pero es solo un deseo.

“Bueno, no sé realmente lo que está pensando, ni su equipo. Pero la gente quisiera ver esa pelea y tal vez suceda, o tal vez no, ya veremos. Ahorita solo me enfoco en la pelea por el título y después quiero pelear contra más gente".

'Canelo' Álvarez vs Golovkin

Canelo contra Golovkin de nuevo

Mientras tanto, la siguiente pelea del nacido en Jalisco será de nuevo contra el conocido "GGG", a quien enfrentó hace unos años y venció de una forma clara, pero que ahora solo busca confirmar su dominio en esta rivalidad.

'Canelo' Álvarez entrenó con mariachi previo a la pelea, como te contamos en La Verdad Noticias, y ya prepara los detalles mínimos para que el duelo entre estos dos sea satisfactorio y deje otra victoria al mexicano.

