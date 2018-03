Canelo Álvarez da positivo a ¡Clembuterol!

Canelo Alvarez, en preparación para su combate ante Gennady Golovkin el 5 de mayo, dio positivo a Clembuterol, esta información fue proporcionada por la promotora Golden Boy Promotions.

En declaraciones escritas, la compañía dijo que como parte de los exámenes voluntarios que el boxeador solicitó se incluyesen, una de las pruebas salió positiva con niveles mínimos de la sustancia.

Golden Boy notificó inmediatamente los resultados al promotor de Golovkin Tom Loeffler, así como a la Comisión Atlética del estado de Nevada.

De esta manera se generan muchas dudas con respecto al estilo de vida y entrenamiento del Canelo Alvarez.

Por su parte el boxeador mexicano respondió sobre esta situación:

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había sucedido”, dijo Álvarez en el comunicado. “Voy a hacer todas las pruebas requeridas para clarificar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá”.