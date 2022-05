Canelo Álvarez confirma su tercera pelea contra Gennady Golovkin

El campeón mundial indiscutido de las 168 libras, Saúl “Canelo” Álvarez, regresará al ring en septiembre para su tercera pelea frente a Gennady Golovkin, a quien derrotó en 2018 y empató en 2017.

“Canelo” Álvarez (57–2-2, 39 KO’s) hará la primera defensa de sus coronas Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial (OMB) ante “GGG” (42-1-1, 37 KO’s) el 17 de septiembre, con sede por definir.

“Lo seguro es que regresamos en septiembre, regresamos lo más pronto posible. Tenemos la fecha de septiembre y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos a negociar la pelea, que obviamente hay que esperar un poquito.

“Ya teníamos ese contrato, de seguir con Marchroom y DAZN, entonces tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo: la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol”, declaró el pugilista mexicano.

Saúl “Canelo” Álvarez vivió su primer descalabro en nueve años, el pasado 7 de mayo, tras perder por decisión unánime ante Bivol (20-0, 11 KO’s), quien defendió el supercampeonato Semipesado de la AMB.

“Desafortunadamente perdimos pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Creo que lo importante aquí es que soy una persona muy perseverante y vamos a hacerlo de nuevo”, enfatizó el púgil de 31 años.

“Obviamente a nadie le gusta perder, en lo personal soy una persona muy competitiva, que siempre le gusta ganar. Es un sentimiento muy feo, pero como hombres hay que reconocer, como cuando ganas y te pones feliz, y como hombres hay que tomarlo, tal cual.

“Intentamos subir de peso, ganar otro campeonato en las 175 libras, no se logró y, como lo dije, eso no quiere decir que no lo voy a volver a intentar. Estas peleas son las más importantes ahorita en el boxeo”, enfatizó Álvarez.

