'Canelo' Álvarez buscaría pelear contra alguien de UFC ¿Se retira del boxeo? (VIDEO).

El pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez estará peleando el próximo 2 de noviembre en contra de Sergey Kovalev, en el marco de su preparación para dicho combate; el peleador tapatío concedió una entrevista a TUDN, en donde hizo mención que estaría dispuesto a enfrentar a un peleador de la UFC.

En la entrevista que le hicieron al ‘Canelo’ Álvarez, dejó en claro que de hacerlo lo haría por la cuestión monetaria y no como un reto en su carrera.

¿Le molesta a 'Canelo' que la gente diga que es un producto de Televisa?



¡Ojo a lo que respondió!��#CaneloEnversus pic.twitter.com/SIvqPLqCIS — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2019

"Claro que vi esa pelea (Conor McGregor vs Floyd Mayweather). No representa ningún reto, ningún riesgo. Son estilos muy diferentes, las formas de pelear. Es como si peleas con un peleador callejero, a lo mejor sabe boxear un poco, pero no es lo mismo que estar contra un profesional", indicó el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la entrevista que le dio a TUDN.

Recordar que hace no mucho tiempo el estadounidense Floyd Mayweather Jr. tuvo un combate en contra de Conor McGregor, contienda que le dejó una gran cantidad de dinero al boxeador.

'Canelo' Álvarez buscaría pelear contra alguien de UFC ¿Se retira del boxeo? (VIDEO).

'Canelo' asegura que pelear contra alguien de la UFC no es un reto

El hecho de que para el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez no sea un reto un combate contra un peleador de la UFC, es por la simple y sencilla razón que son disciplinas totalmente diferentes y por ello no lo consideraría un desafío en su carrera en caso de hacerlo algún día.

¡Canelo no se cierra a tener una pelea con algún personaje de la UFC!��



Aunque para él no representa un reto, si no un negocio... ¡ojo a sus declaraciones!��#CaneloEnversus pic.twitter.com/71w1wt6BMO — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2019

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En dicha entrevista el tapatío de igual manera se dio tiempo para hablar del combate que sostuvo en contra de Floyd, mismo que le dejó un gran aprendizaje.

'Canelo' Álvarez buscaría pelear contra alguien de UFC ¿Se retira del boxeo? (VIDEO).

Te Puede Interesar: Cain Velazquez le dice adiós a la UFC, pero empieza una faceta como luchador

"Esa derrota la tomé como aprendizaje. Esa vez yo quería ganar, ser el mejor, pero me dolió mucho en el orgullo (perder). Después de una semana dije quiero ser el mejor y esto no me va a detener. En ese momento no (busqué la revancha) porque no estaba listo. En otro momento lo buscamos, pero ya no se quiso hablar de la revancha. (Me faltó) experiencia, era muy joven, acababa de cumplir 23 años", dijo.

Dale click a la Estrella de Google News y síguenos