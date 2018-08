"Canelo" Álvarez afirma que Golovkin y su equipo son unos llorones.

Gennady Golovkin junto a su equipo han criticado a Saúl Álvarez por la intención de utilizar un tipo de guantes que no han sido utilizados y el “Canelo” declaró que GGG y su equipo son uno llorones.

El próximo 15 de septiembre se llevará a cabo la Canelo vs Golovkin 2, pero la guerra de declaraciones ha calentado la contienda que se celebrará en Las Vegas, luego de que GGG y su equipo cuestionaron que el pugilista tapatío quisiera utilizar los guantes “No Boxing No Life”, ya que habían sido guantes que no se habían ocupado antes.

“Fíjese que eran unos guantes que nunca se habían usado en una pelea de campeonato, y no sólo en una pelea de campeonato, sino en una de cuatro, seis, ocho y 10 rounds. No sentimos que era justo que los usaran porque no se habían hecho pruebas, no sabemos si se van a romper, imagínate que se rompen en el tercer round y ahí aprovecha Canelo para recuperarse o tomar un respiro”, aseguró Abel Sánchez, entrenador del peleador kazajo.

Dichas declaraciones hicieron que el “Canelo” Álvarez se manifestara con un mensaje en redes sociales:

“Y que quieren otro vestidor, porque hacemos mucho ruído… llorar y llorar y más llorar con esa gente”.

Ambas esquinas se han mandado demasiadas indirectas que han calentado demás la pelea del próximo 15 de septiembre en Las Vegas, en esta ocasión fue el “Canelo” que arremetió contra la esquina del kazajo Gennady Golovkin.