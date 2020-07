‘Canelo’ Álvarez a un millón de dólares de tener rival.

A trascendido que el peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez estaría cerca de concretar su rival para el próximo 12 de septiembre y es que se supo que el acuerdo económico está cerca de concretarse para enfrentar al Campeón Mundial Súper Mediano de la AMB, Callum Smith.

Y es que se supo que uno de los problemas para encontrar contrincante para el ‘Canelo’ para el mes de septiembre, es el tema económico, pues la promotora que maneja al tapatío tiene considerada una bolsa de 30 millones de dólares, de los cuales se ofrecen 5 para el rival y el resto para el peleador mexicano Saúl Álvarez de 30 años de edad. Se ha sabido que la diferencia para concretarse el combate es de un millón de dólares.

'Canelo' Álvarez.

'Canelo' Álvarez cerca de concretar rival

Ello ha hecho que algunos peleadores decidan no comprometerse a la pelea ante Álvarez, pues consideran que no está bien repartida la bolsa; sin embargo, el británico Callum Smith está dispuesto a subirse al ring por la cantidad de 6 millones de dólares. Por lo que de momento es un millón lo que separa al mexicano de tener rival para el mes patrio.

Y es que se ha sabido que el peleador de origen británico se encuentra con toda la disposición de enfrentar al tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no lo haría por menos de 6 millones de dólares; por lo que en caso de no subir la bolsa, la contienda pensada para realizar en el próximo mes de septiembre del presente año se podría caer y no tener posiblemente una contienda para el mes patrio.

Saúl Álvarez.

Te Puede Interesar: ‘Canelo’ Álvarez y la COSTOSA carriola de su hija (Fotos)

Además se ha sabido que el equipo del pugilista azteca se encontraría contemplando un tercer combate en contra del kazajo Gennady Golovkin para una pelear en el mes de mayo del año 2021.