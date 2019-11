Canelo Álvarez NOQUEA a Kovalev y hace historia en el MGM de las Vegas (video)

Este sábado 2 de noviembre, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, pasó a la historia como uno de los mejores boxeadores en la actualidad, luego de derrotar por KO al Ruso Sergey Kovalev, en combate por el cinturón semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) celebrado en el espectacular MGM Grand Garden de la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Durante los primeros rounds el ruso logró mantener a raya al mexicano, trabajando de manera mágnifica su poderoso jab de izquierda e impidiendo que “Canelo” Álvarez acortara distancias. Sin embargo, a partir del sexto round el combate se abriría ya que el tapatío comenzó a soltar mayor cantidad de golpes y a poner en ciertos aprietos al campeón actual de la OMB.

Kovalev regresó la batalla a la distancia pero el peleador mexicano vendría desde atrás manejando su boxeo y sin desesperarse fue diezmando a la gran muralla rusa que parecía infranqueable ante los embates del boxeador originario de Guadalajara.

"Canelo" derrumbó a la muralla rusa

Fue en el 11 round cuando el “Canelo” Álvarez encontraría la clave para hacerle daño a Kovalev, ya que a través de un gancho ascendente que pondría a tambalear al monarca ruso, el mexicano aprovechó para rematar con un impactante recto de derecha que noqueó brutalmente a Kovalev para quedar tendido sobre las cuerdas del cuadrilátero.

¡IMÁGENES FUERTES! 'Canelo' hizo estallar la dinamita ante Kovalev en Las Vegas.

Con esta victoria, Saúl Álvarez, consiguió su cuarto título mundial en diferentes divisiones con lo cual igualó la marca de Érik “Terrible” Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge “Travieso” Arce como los únicos mexicanos que han logrado ganar un tetracampeonato del mundo.

“No es facil, aguantar a Kovalev no fue nada fácil, quería que él pensara que no me hacía daño, pero la verdad es que estábamos resistiendo los embates. Hicimos nuestra pelea sin desesperarnos y la oportunidad se presentó”, declaró el nuevo campeón semicompleto de la OMB.

