Canelo Álvarez DESTROZÓ a David Faitelson, lo humilló en Twitter 

Una vez más el polémico comentarista deportivo David Faitelson “opinó de más” y en esta ocasión su víctima fue El Canelo Álvarez quien no dudó del poder de su Twitter y respondió con dos certeros Tuits que le dieron la victoria en una sola ronda digital.

El imprudente comentarista de deportes, David Faitelson, aprovecho su cuenta de Twitter para poder postear uno de sus múltiples pensamientos, sin embargo atacó directamente al famoso pugilista Saúl el Canelo Álvarez.

¿Por qué “Canelo” Álvarez no quiso la tercera pelea con Gennady Golovkin?

Es simple: por “miedo”...

Fueron las palabras de David en contra del Canelo Álvarez, Con esta frase trato de poner en duda la valentía y el honor de un personaje que ha demostrado ser del agrado de prácticamente toda la nación sin embargo el canelo no iba a quedarse con los brazos cruzados e hizo lo que mejor sabe hacer y es dar una buena batalla.

Esto fue el inicio de una guerra en las redes sociales que se puso muy intensa, por su parte el canelo Alvarez primero bromeó al respecto del tuit que hacía referencia al miedo del Canelo ante una tercera pelea contra Golovkin, y de eso se “agarró” el comentarista para tratar de humillar al conocido boxeador pelirrojo.

La cosa se puso de color de hormiga, ya que los tweets eran cada vez más intensos, Faitelson hizo referencia a que el canelo Alvarez no tiene educación, y por su parte el canelo Álvarez le respondió rápidamente que él no tendría porque debatir con una persona que no estaba documentada en el tema del deporte que él practica.

"Canelo" aseguró que Faitelson ofende a las familias

En determinado momento el Canelo Álvarez señaló que Faitelson incluso se mete con la familia de quienes agrede en redes sociales, y por su parte Faitelson le dijo que no es de su agrado

