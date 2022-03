Canelo Álvarez ¿Cuál es su más grande debilidad?

Saúl Canelo Álvarez es un famoso boxeador mexicano que recientemente compartió que su lado agresivo lo utiliza sólo en el ring, ya que abajo junto a su familia se define como un todo amor, según ha revelado recientemente.

Hay que destacar que el talentoso boxeador es una de las figuras más representativas en esa diciplina mexicana, por lo que sin dudad alguna se ha hecho de muchos fans a nivel mundial.

Pero recientemente el boxeador mexicano Canelo Álvarez ha causado mucho furor por unas declaraciones que dio en dónde revela cuál es su punto más débil en la vida.

Resulta que el famoso boxeador mexicano Canelo Álvarez comentó que su hija es su punto débil y siempre cumplirá las peticiones mientras el siempre este a su alcance:

“(Mi hija) si quiere que me ponga un vestido de princesa, que me quiera maquillar, lo hago, no tengo problema”,