Canelo Álvarez: “Bivol no me ganó por ser mejor, se me acabó el aire”

La derrota a manos del boxeador ruso Dmitry Bivol todavía molesta a Saúl “Canelo” Álvarez.

"No falló nada, siempre he dicho que si me ganan son mejores que yo, la verdad es que no me ganó por ser mejor, simplemente se me acabó el aire por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente. Perdí y me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo", dijo el mexicano en entrevista para ESPN.

Pese a que la derrota fue un trago muy amargo, el Canelo la acepta y dice estar enfocado en su enfrentamiento ante el kazajo Gennady Golovkin, el próximo 17 de septiembre en Las Vegas.

“En este deporte se gana y se pierde. Entusiasmado de regresar, estoy entrenando. Obviamente que me dolió al principio, uno no está preparado para perder, sigue doliendo, pero son cosas que pasan. Así como cuando ganamos y festejamos, cuando perdemos hay que aceptarlo como hombres, tuvo que pasar y ahora hay que seguir adelante”, aseguró.

“He hecho muchos cambios, el más significativo es empezar a trotar, no corría por mi rodilla, las cirugías, tres veces por semana, me siento muy bien", agregó Canelo Álvarez.

