“Canelo” Álavarez ya está en Texas para enfrentar a Callum Smith

Saúl “Canelo” Álvarez está listo para volver al cuadrilátero, y demostrar que a pesar de que este año ha sido algo complicado por la pandemia del coronavirus, aún puede cerrar el año con un par de títulos.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, Saúl Álvarez terminó su contrato por vías legales con la compañía Golden Boy Promotions y DAZN, hecho que lo ha puesto en el ojo del huracán.

El próximo sábado 19 de diciembre “Canelo” Álvarez enfrentará a Callum Smith, boxeador británico con marca de 27 victorias y cero empates, quien estará exponiendo su cinturón de peso súper mediano de la AMB. Además, estará en juego el título vacante del CMB.

“Canelo” Álvarez ya está en Texas

De acuerdo con información publicada por el portal Bolavip, Canelo Álvarez arribó este lunes a San Antonio, Texas, sede de la pelea que se disputará en Alamodome, para ultimar los detalles de su preparación para la contienda.

La llegada de Álvarez fue por medio de un vuelo privado, en donde se le pudo observar al monarca azteca luciendo una cómoda y costosa pijama de vuelo, imágenes que fueron compartidas a través de redes sociales.

Entre los combates que ya están confrimados para la velada que protagonizarán Canelo y Smith se encuentran Christian Alan Gomez Duran vs Ángel Hernández, Austin Williams vs Isiah Jones, Alexis Espino vs Ashton Sykes y Marc Castro vs Luis Valdez.

“Canelo” vs Callum será transmitida por TV Azteca

El combate será transmitido en México por TV Azteca y también por ESPN; mientras que la cadena DAZN lo llevará a los Estados Unidos y a más de 200 países a través de su nueva plataforma de streaming.

Es importante recordar que en caso de que Saúl Álvarez consiga la victoria frente a Callum Smith, para el próximo año 2021 se podría llevar a cabo el tercer episodio entre “Canelo” contra Gennady Golovkin.

