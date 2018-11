Cancún albergó exitosa Copa Gobernador 2018 (Fotos)

Cancún alberga exitosa Copa Gobernador 2018 (Fotos)

Toda una fiesta en el “deporte blanco” se vivió en las instalaciones de Club Sportway donde se celebró la ceremonia de clausura de la Copa Gobernador en su edición 2018.

La justa deportiva arrancó desde el pasado 8 de noviembre la cual reunió a más de 160 tenistas de todas las edades y de diferentes categorías.

La entrega de premiación estuvo encabezada por la licenciada Elisa Palacios de Díaz Directora Owen Group y patrocinadora del Torneo, Jorge Aréchiga, Senador de la República por el Partido Verde en Quintana Roo, Licenciado Augusto D’ Argence organizador del Torneo, Rubén Gámez Drector de Club Sportway y Julio Góngora coordinador de deporte popular del Instituto Municipal del Deporte.

Cabe destacar que se repartió una bolsa de premios de 76,000 pesos entre los ganadores de las modalidades Singles Libre en las categorías A, B, C y D, así como el Singles Femenil en C y D. además de Dobles en A con B y C con D y la Dobles Femenil.

Entre los campeones a destacar, se encuentra Emiliano Moreno quien se adjudicó como finalista de la Clase B mientras que Ricardo Chávez se proclamó campeón de la categoría.

Mientras que Mauricio Astorga se agenció la Copa Gobernador de tenis al superar a José Antonio Rodríguez en la categoría estelar en las canchas del club Sportway.

"Fue una semana intensa, con gran tenis y muchas sorpresas, felicidades a todos los competidores, a los campeones y gracias a nuestros patrocinadores por acompañarnos en está nueva aventura deportiva"

-Expresó Rubén Gámez, director de Club Sportway acompañado de las autoridades deportivas y los patrocinadores del evento que hicieron de la clausura una fiesta con regalos sorpresa para los tenistas.

