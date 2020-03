Campeón de box SUSPENDIDO por GOLPEAR mujeres.

El Campeón Supermediano de la OMB, Billy Joe Saunders, a perdido su licencia por hacer unos comentarios en redes sociales en los que parecía que promovía la violencia doméstica en medio de la situación del coronavirus.

La Junta de Control del Boxeo Británico dijo que está investigando los comentarios de Saunders y que mientras tanto suspendió su licencia. El pugilista de 30 años de edad se encuentra invicto en 29 combates y estaba a punto de pactar la pelea en contra del peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la ciudad de Las Vegas.

“Fue un error, no quise causarle daño a nadie y jamás promovería la violencia doméstica. Hay gente muriendo en todo el mundo por el coronavirus y yo solo quería poner una nota cómica. Obviamente no funcionó. Mi sentido del humor no es para todos”, afirmó el boxeador y además donará poco más de 30 mil dólares a una organización que lucha contra la violencia doméstica.

El pugilista de 30 años de edad fue condenado en el año 2018 a una multa de poco más de 112 mil libras y a una advertencia por parte de la BBBoC (British Boxing Board of Control) luego de publicar un video en donde aparentemente estaba poniendo drogas a una mujer desde su auto a cambio de un acto sexual. Esto poco antes de pegarle a un transeúnte, algo que la dama terminó haciendo antes de que Billy Joe Saunders se diera a la fuga.

Días después de aquel incidente se conoció otro en el que Billy Joe Saunders se hizo pasar por policía y detuvo a un conductor acusándolo de portar un arma ilegal. Con esa excusa, el deportista del mundo de boxeo, logró que el hombre se quitase la camisa y los pantalones para terminar completamente desnudo.