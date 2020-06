Campeón con América en Apertura 2014 pide volver y jugaría gratis (Video).

Muchos futbolistas al pasar por el conjunto del América quedan maravillados por su grandeza y más si logran quedar en su historia al ser Campeón, así ha ocurrido con un ex jugador de las Águilas que ganó el Torneo de Apertura 2014 de la Liga MX y recientemente aseguró que si tuviera la oportunidad de volver incluso jugaría gratis para el equipo de Coapa.

José Daniel Guerrero estuvo en el conjunto del América del 2014 al 2017, en el Torneo de Apertura 2014 de la Liga MX el equipo de las Águilas alzó el título y ese equipo que era comandado por Antonio Mohamed estaba el ‘Chepe’ y recientemente en una amena charla en el programa Rincón Águila, el volante de contención aseguró que le gustaría volver a Coapa e incluso lo haría sin pensarlo y sin recibir sueldo alguno.

"Sí 1% de esa esperanza se diera y mañana me hablaran y me dijeran: 'qué onda te interesa no hay sueldo, cuando ya estoy agarrando el vuelo para la CDMX”.