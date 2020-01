Cambios de dueños en los títulos de la WWE

#WWEStats2019: Number of title changes in 2019: 139



Number of title vacancies in 2019: 3 (SmackDown Tag, NXT, NXT Tag)



Most changes for a title in 2019: 76 - @WWE 24/7 Championship



Fewest changes for a title in 2019: 1 - #NXTUK Title, @WWENXT Women's, #RAW Women's (3-way tie)