Calienta Golovkin la pelea, acusa al ‘Canelo’ de doping

Aún falta un mes para que Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin se enfrenten por tercera vez arriba de un ring, sin embargo, ambos pugilistas encienden cada vez más la batalla. Y ahora fue el turno del kazajo que tiró un dardo envenedado en contra del mexicano.

Golovkin revivió el positivo a clembuterol del Canelo que se presentó en abril de 2018, justo entre la primera y la segunda pelea que ambos pugilistas iban a tener. GGG indicó que, si bien no demerita los logros del mexicano, sí se cuestiona la forma en cómo llegó a ellos.

Golovkin vs Canelo: Hay cuentas pendientes

“No soy ese tipo de persona que va a demeritar los logros de algún deportista y ‘Canelo’ alcanzó mucho”, comenzó a mencionar el kazajo, para después sacar las garras: “Pero hay algunas dudas de cómo alcanzó sus logros y lo que utilizó. No lo digo porque es algo con lo que salí ahorita, hay resultados de laboratorio”, disparó en charla con OC Counter Register.

La primera pelea entre Canelo y Golovkin terminó en empate tras 12 rounds, y para la segunda contienda que se tenía pactada para mayo de 2018, llegó el inesperado positivo del mexicano, lo que provocó que la pelea se aplazara hasta septiembre del mismo año, en la cual finalmente saldría vencedor Álvarez.

Las dudas de Golovkin y, aunque en su momento el Canelo Álvarez tuvo que demostrar que su doping por clembuterol se dio por comer carne contaminada en México y no por otra situación, el kazajo no se quita de su mente que el tapatío hizo algo ilegal previo a su pelea. “El doctor dijo que había resultados de pruebas de agua. Y cuando le pregunté, dijo ‘sí, creo que hizo trampa’. Y si a alguien en su equipo no le gustan mis palabras, pienso que es su problema”.

