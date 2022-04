Calendario de la Selección Mexicana 2022

Conoce los partidos que se disputará el equipo de fútbol del país con base en el calendario de la Selección Mexicana 2022. Cabe destacar que el fútbol mexicano tiene el camino delineado en la Copa Mundial de Qatar 2022, a disputarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

Los encuentros programados consisten en cuatro duelos pactados con SUM, también habrá dos encuentros más de CONCACAF Nations League y un par más, como cierre de preparación, de gira por Europa.

Si deseas conocer más acerca de los calendario de la Selección Mexicana y partidos a los que se enfrentará este 2022, a continuación La Verdad Noticias te comparte las fechas de los juegos como los que tendrá ante Argentina y Polonia.

¿Cuándo juega México vs Argentina 2022?

Selección Mexicana vs Argentina

El duelo entre Argentina y México estaba programado para celebrarse el sábado 26 de noviembre a las 7 am tiempo del centro de México (8 am ET), pero se aplazó a la 1 pm del centro de México (2 pm ET).

Además, ya no se disputará en el Education City Stadium, sino que se celebrará en el estadio más grande que tendrá el Mundial Qatar 2022: el Lusail Stadium, sede de la gran final.

¿Cuándo juega México vs Polonia?

Selección Mexicana vs Polonia

México debutará en el Mundial de Qatar 2022 el martes 22 noviembre enfrentándose a Polonia en el Estadio 974 de Doha.

México jugará por segunda ocasión a la selección polaca en una Copa del Mundo, la primera ocasión que lo hicieron fue en el Mundial de Argentina 1978, en donde los europeos se impusieron 3-1 en la fase de grupos.

¿Dónde juega la Selección Mexicana?

El plan de trabajo de la selección mexicana contempla una concentración que tendrá lugar en las siguientes sedes y fechas:

Amistosos

Miércoles 27 de abril 19:30 horas: México vs Guatemala (Orlando, Florida)

Sábado 28 de mayo: 19:08 horas: México vs Nigeria (Dallas, Texas)

Jueves 2 de junio 21:00 horas: México vs Uruguay (Glendale, Arizona)

Domingo 5 de junio 18:30 horas: México vs Ecuador (Chicago, Illinois)

Miércoles 31 de agosto 20:00 horas: Méxco vs Paraguay (Atlanta, Georgia)

Calendario de la Selección Mexicana 2022 en Qatar

Martes 22 de noviembre: México vs Polonia Estadio 974.

Sábado 26 de noviembre: México vs Argentina Estadio Lusail.

Miércoles 30 de noviembre: México vs Arabia Saudita Estadio Lusail.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!