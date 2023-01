Calendario de F1 2023 ¿Cuándo correrá el 'Checo' en el Gran Premio de México?

Todos los aficionados de la Fórmula 1 están emocionados, pues recientemente se publicó el calendario para la temporada del 2023, lo que significa, que el deporte motorizado está cerca de comenzar. En La Verdad Noticias te contamos cómo estarán las fechas para que puedas disfrutar de todas las carreras.

Entre las sorpresas de este calendario es que aún no regresará el Gran Premio de China, pues desde que se desató la pandemia causada por el COVID, este país asiático no ha podido ser anfitrión de la F1. No obstante, mucha gente está emocionada por la incorporación de la carrera de Las Vegas, la cual será la penúltima del calendario.

Otra de las carreras más esperadas, es el Gran Premio de Qatar, aunque cabe especificar, que aún no se define cuál circuito será usado. Quizá, el único reproche que se le puede hacer a este calendario, es que no respeta la política de huella de carbono cero, pues aún hace saltos entre continentes poco entendibles.

¿Cuándo será el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México 2023 de F1 será del 27 al 29 de octubre. El circuito acordado es el Autódromo Hermanos Rodríguez. Millones de mexicanos acudirán a esta carrera para ver a ‘Checo’ Pérez, el cual está pasando por momentos difíciles, ya que ha tenido problemas con la escudería de Red Bull.

¿Cuándo va a salir la Fórmula 1 2023?

La nueva temporada de la F1 comenzará el 3 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. Esta carrera se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo, será en Sakhir, Bahréin en el Circuito homónimo, el cual tiene una longitud de 5’512 kilómetros y cuenta con 15 curvas.

