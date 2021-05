Caleb Plant le pone precio a su combate contra Canelo Álvarez

El boxeador Caleb Plant, quiere 10 millones de dólares para poner en juego su cinturón súper mediano de la FIB ante Saúl “Canelo” Álvarez.

“La cifra son 10 millones de dólares, eso suena bien o algo alrededor de eso, comentó Plant a Seconds Out sobre lo que merece ganar contra Canelo en la pelea".

Asimismo, agregó sobre el tema de su posible pelea con Canelo: “Lo que sé hacer mejor es pelear, así que no quiero obtener algo menos de lo que sé que en realidad valgo. No estoy ajeno al tema de las negociaciones, pero lo que mejor hago es boxear. Ahí no me pueden decir nada”.

Caleb Plant aparece como el próximo rival del tapatío en esa búsqueda por conseguir los cuatro cinturones de la división: el de la Federación Internacional de Boxeo. Sin embargo, el inglés ha complicado las negociaciones en las últimas horas, debido a que busca llevarse una cifra estratosférica para aceptar un combate ante el mejor "libra por libra".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, después de la pelea que ganó Saúl Álvarez a Billy Joe Saunders, para quitarle el título Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, el cual se une al par de títulos que ya ostentaba el mexicano -en busca de la unificación-, los ecos empezaron a sonar en el entorno del Canelo.

Aunque Álvarez es ampliamente respetado como posiblemente uno de los mejores peleadores del deporte, Plant siente que "no puede joder conmigo".

Dice que posee un cierto conjunto de habilidades, fuerza de voluntad, determinación y ética de trabajo que la gente de su división no puede seguir mientras está entrando en sus mejores años como luchador.

En su última pelea, Plant dominó a Caleb Truax en camino a una victoria por decisión unánime para retener su título en enero en su tercera defensa. Si no se puede hacer una pelea contra Álvarez, dice que no ha pensado en posibles oponentes, pero confía en que su equipo lo colocará en la mejor posición posible para tener éxito.

