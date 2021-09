Caleb Plant dice que no se metió con la mamá del Canelo Álvarez

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, Saúl el Canelo Álvarez tuvo un enfrentamiento en el Cara a Cara contra Caleb Plant, ya que no resistió y lo empujó a lo que el americano le respondió con golpes.

De acuerdo con lo reportado, el enfrentamiento tuvo lugar después de que Plant haya insultado a la madre del Canelo.

El encontronazo fue tal, que incluso se dice que el combate podría posponerse, pero habrá que esperar para saber si es así.

Caleb Plant niega los insultos a la madre del Canelo Álvarez

El pugilista estadounidense dijo en su cuenta de Twitter que nunca se metería con la madre de alguien, pues la suya fue asesinada, por lo que no será capaz de hacer mofa de ninguna señora.

“Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta sólo para alguien? Me diría: ¿tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?”

Caleb Plant dice que el canelo le tiene miedo

Aseguró que no se burlaría de la mamá del canelo

Según el estadounidense, la razón por la que el Canelo lo empujo, es que está enojado y tiene miedo de perder, aunque "Canelo" reveló el verdadero motivo de su pelea con Plant en rueda de prensa, y es diferente a lo que plantea el pugilista americano.

"La verdad es que (Álvarez) está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí sólo para recoger un cheque, y su ego no puede manejarlo".

El combate entre Saúl el Canelo Álvarez y Caleb Plant será el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, en la modalidad de pago por evento, y se espera que retomen lo que dejaron pendiente en el cara a cara.¿Quién crees que gane en el enfrentamiento?.

