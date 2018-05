Calamanda Pinzón, la quintanarroense que ganó más al perder contra la Campeona Mundial de esgrima.

La esgrimista quintanarroense Calamanda Pinzón fue derrotada ante la Campeona Mundial de esta disciplina en acciones de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 que se realiza en Quintana Roo.

Cabe destacar que a pesar de haber perdido, Pinzón se colocó entre las mejores ocho clasificadas en sable femenil.

"Me siento contrariada y feliz, queria ganar, deseaba obtener una medalla de Olimpiada Nacional en casa, pero perder ante Natalia Botello la Campeona Mundial, también es reconfortante, no cualquiera le hace 6 puntos" expresó la quintanarroense.

Olimpiada Nacional 2018.

Calamanda Pinzón, la quintanarroense que "ganó más" al perder contra la Campeona Mundial de esgrima

Para Calamanda esta fue la cuarta ocasión que enfrenta a Botello, actual Premio Nacional del Deporte y favorita indiscutible para ganar la medalla de Oro en la Olimpiada Nacional en representación de Baja California "me senti presionada, todos se centraron en nuestro duelo, al principio fue cerrado, luego me tomó mucha ventaja y no pude hacer más" reconoce Calamanda Pinzón.

Olimpiada Nacional 2018.

"Botello es muy rápida, tiene mucha técnica y mucha potencia, esa es la gran diferencia, lo bueno es que es mexicana y tenemos la oportunidad de enfrentarla para medir nuestro nivel, seguiré trabajando con el anhelo de poder ganarle un día" explicó Calamanda.

Olimpiada Nacional 2018.

La quintanarroense, medallista de bronce en 2015 y 2017, quiere despedirse de está categoría con una medalla, ya que en el 2019 ingresará a la etapa de Olimpiada Nacional Juvenil, su próxima oportunidad será mañana martes y lo hará en la etapa de equipos acompañada de Frida Caramon y Claudia Bautista en la modalidad de espada.