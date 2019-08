Cain Velasquez realizará gira por Estados Unidos con la AAA

Cain en la AAA

Luego de su debut en la lucha libre profesional en Triplemanía de AAA el pasado 3 de agosto en la Ciudad de México, Cain Velasquez, se dio a conocer que el el ex campeón de peso completo del UFC firmó para luchar en dos carteleras de la AAA durante el otoño en los Estados Unidos, esto de acuerdo con información publicada por el portal de ESPN.

De esa manera la carrera como luchador profesional de Cain Velasquez continuará, para seguir deleitando a chicos y grandes luego de su exitoso debut a principios de este mes.

La primera de estas dos carteleras será el próximo 15 de septiembre en el Hulu Theatre del Madison Square Garden en New York. Mientras que a segunda está pactada para el 13 de octubre en The Forum en Inglewood, California. A pesar de que ya está todo confirmado, la participación de Velasquez todavía no ha sido anunciada de manera oficial.

Durante su debut en la AAA el peleador mexicano sorprendió a los más de 18,000 aficionados presentes en la Arena Ciudad de México con sus habilidades atléticas, realizando impresionantes movimientos acrobáticos para un hombre de 1,85m y con un peso de 110 kilos.

Desde su debut en la lucha libre, Velasquez ha despertado interés en otras empresas, dijeron las fuentes. Antes que firmara con AAA para Triplemanía, el equipo de Velasquez había estado en discusiones con la WWE. El contrato de Velasquez con el UFC le permite participar en la lucha libre profesional.

Cain todavía forma parte de la plantilla de la UFC y va seguir su carrera en las artes marciales mixtas.

El dos veces campeón de peso completo, es uno de los mejores peleadores de peso completo en la historia del UFC. Velasquez (14-3) ha tenido una carrera marcada por las lesiones; sólo peleó dos veces desde que perdió el título ante Fabricio Werdum en el 2015.