“Cada vez que SALIMOS a la cancha, salimos a ganar”; Facundo Waller (vídeo)

En conferencia de prensa virtual, el mediocampista uruguayo de los Pumas de la UNAM, Facundo Waller, aseguró que el que menos se equivoque, es el que va a ganar, al referirse al último encuentro de la jornada regular del Guardianes 2020 de la Liga MX ante el Cruz Azul.

El futbolista uruguayo, afirmó que en el duelo de este sábado en el Estadio Azteca saldrán a quedarse con los tres puntos ante la Máquina, para conseguir su pase directo a los cuartos de final y demostrar que los felinos son el mejor equipo del torneo.

Facundo Waller seguro de ganarle al Cruz Azul

Waller confía en Pumas para los cuartos de final

Facundo Waller, mencionó que cada vez que salen a la cancha, salen a ganar y eso es lo que van a buscar el fin de semana, ya que los Pumas de la UNAM es un cuadro grande, que siempre sale a ganar los partidos.

“Si vas a buscar un empate, vas a terminar perdiendo el partido. Estamos acostumbrados a salir por los tres puntos”, dijo Waller en la conferencia virtual.

El mediocampista auriazul, explicó que las razones por las que el equipo se ha mantenido durante todo el torneo en los primeros lugares, es porque han sido un equipo muy sólido, tanto en defensa como en ataque. Y en todas las líneas han sido un equipo compacto y eso les ayuda a estar entre los cuatro primeros lugares de la tabla general.

Según información de La Verdad Noticias, el futbolista uruguayo también habló en la conferencia de prensa viertual, de la adaptación que ha tenido en la Liga MX, que al principio le costó, pero el jugar con los felinos del pedregal le ha ayudado a crecer en el balompié nacional, con los minutos en los que Andrés Lillini lo ha puesto en el terreno de juego.

Facundo Waller respeta las deciciones de Lillini

Facundo Waller, agregó que la competencia interna los ha llevado a seguir creciendo y eso es lo ideal para que el técnico no sepa a quién poner el fin de semana. Ya que hay veces que no le toca jugar por decisión del Director Técnico o por diferentes circunstancias. Y hay veces que estás entre los once o en la banca o no estás citado.