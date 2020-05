Cabello arcoíris: La nueva tendencia que amarás. (Foto cortesía Telemundo)

Dicen que en esta vida hay de todo, y un claro ejemplo de esto se puede observar en el mundo de la belleza, en donde hay mujeres que aman maquillarse y hay otras que prefieren llevar su rostro completamente natural, de igual forma y en este caso, hay féminas quienes aman el cabello pintado, tal como este estilo arcoíris pastel, rosa o azul, el cual es tendencia.

Cabello arcoíris pastel en tendencia

Así es, si eres de las mujeres que adoran plasmar diversos colores en su cabello, adoran los tonos pastel, el color azul, rosa y eres de las que siempre busca las tendencias para estar a la moda, este look de las malenas arcoíris es para ti; así que comencemos porque seguramente te enamorarás con estas inigualables opciones.

Un punto muy importante es que este cabello al estilo arcoíris en tonos pastel lo han llevado diversas celebridades como Kylie Jenner, Katy Perry, Nicki Minaj y Cardi B, mismo que los han lucido a la perfección y que sin duda alguna nos han invitado a llevarlo en su máximo esplendor.

Cabello arcoíris Nicky Minaj

Sin duda esta una de las grandes opciones, esta tendencia de cabello arcoíris que en tendencia probablemente no dudarás en hacerlo puesto que es hermoso. Como comentamos, si te encantan los colores pastel, este es para ti.

En tono rosa y morado

Ahora bien, si lo que quieres es llevar un cabello arcoíris con el tono rosa y morado, este look te fascinará; este es ideal para las mujeres que aman un look lleno de colores pero en ciertas ocasiones no saben cuál.

TE PUEDE INTERESAR: Extensiones glitter son la nueva tendencia 2020 para el cabello ¿nuevo look?

Tonos tenues

Finalmente si lo que quieres es un cabello arcoíris que no sea tan marcado, seguramente este look te gustará mucho, más si quieres llevar un corte pixie o ya tienes uno; perfectos para quienes gustan de lo discreto.