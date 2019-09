Caballero Galáctico y Ciclón Ramírez JR anuncian "guerra" en Cancún

"Para la gente que dice que no estoy a la altura de 'Caballero Galáctico', los invito a que vayan este sábado a la función y vean el espectáculo que voy a brindar", comentó el campeón Premier de la Total Wrestling Stars (TWS), el mexiqueño "Ciclón Ramírez Jr.", quien encabezó la conferencia de prensa final de la velada "Independencia 2019", misma que se disputará este sábado de 21 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Salón de Eventos "La Mestiza".

Cabe recordar que "Ciclón" hará frente en la batalla principal al chetumaleño "Caballero Galáctico" pactada en "mano a mano" y que será una oportunidad para que "Caballero" haga méritos para que en el futuro vuelvan a enfrentarse pero ahora teniendo juego el cetro Premier TWS.

Me siento muy contento de regresar a estas tierras, afortunadamente he tenido mucho trabajo y la agenda no había coincidido para estar aquí; ahora regreso a enfrentar a ‘Caballero’ y mi objetivo es dejarle bien claro que no tiene posibilidades ante mí, ya le he ganado, soy el campeón y tendrá que dar la lucha de su vida si es que quiere mi título, este mano a mano, sólo es para darle la oportunidad de enfrentarse a mí”, indicó “Ciclón”.

No le tengo miedo a nadie, aún no le doy la oportunidad por el título a “Caballero” porque aún no se lo merece y esta lucha será para ver si en realidad es digno, aunque la verdad me gustaría más una Máscara Vs Cabellera, el título pasa a segundo término, yo lo voy a dejar pelón muy pronto.

En la cita con los medios de comunicación también estuvieron presentes el promotor y titular de la TWS, Luis Novelo; así como los gladiadores “Halcón Negro Jr.”, “Ángelus” y “Joker”.

Esta función denominada ‘Independencia’ tiene luchas que la gente esta pidiendo desde hace meses y los vamos a consentir, además tendremos muchas sorpresas porque este sábado es el día del luchador y bueno vamos a brindar un gran espectáculo”, indicó el promotor.

En el resto del cartel, en lo que será la batalla coestelar, el nacional “Halcón Negro Jr.” hará mancuerna con “Tiger Fly” para hacer frente a “Séptimo Dragón” y “Ángelus”. Sobre esto, el “Halcón” comentó: Conozco a mis rivales y sólo puedo decir que soy un luchador que da todo sobre el ring y este sábado voy a salir victorioso.

Otro ingrediente en esta batalla es la fuerte rivalidad entre los cancunenses “Tiger Fly” y “Ángelus”. Además se disputara una triple amenaza en parejas y la pareja que salga ganadora tendrá la oportunidad de luchar por los Campeonato En Parejas TWS.

Las duplas que entrarán en acción son: “Duende Maya” y “Guardián”; ante los hermanos “Black Star” y “Silver Star”; y “Átomo” y “Ángel Supremo”. Finalmente, la lucha que servirá para abrir el cartel será “Joker” y “Súper Kim” ante “Black Puma” y “Espontaneo”.