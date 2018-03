¿CR7 fuera del Real Madrid? Mayweather dice poder hacer que Cristiano llegue al Newcastle.

El ex pugilista norteamericano de 41 años de edad, Floyd Mayweather Jr. hizo unas declaraciones al medio británico “Star” en las que menciona la posibilidad de realizar el fichaje de Cristiano Ronaldo para el Newcastle de Inglaterra.

Esto ha sido luego de que surgieran los rumores que el ex boxeador Mayweather Jr. estaría analizando la opción de invertir en el mundo del futbol, el equipo que ahora dirige el español Rafa Benítez, quien ya dirigió a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid; tiene tiempo en la búsqueda de algún comprador.

"Me encanta Newcastle, a esos chicos les gusta celebrar tan fuerte como en cualquier ciudad del mundo en la que he estado. Conocí a alguno de sus jugadores el año pasado y son buenos muchachos. Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de negocio y amo todos los deportes, pero invierto con la cabeza y no con corazón", aseguró Floyd.

CR7 en la mira de Mayweather.

Cristiano Ronaldo sería buscado por el Newcastle si invierte Mayweather Jr.

El ex boxeador aclaró que necesitaría analizar muy bien una posible inversión en el mundo del futbol, viendo una posibilidad en el Newcastle. Mayweather Jr. dijo de igual manera que en caso de invertir en el club inglés, le gustaría la opción de fichar al portugués Cristiano Ronaldo.

"Invertir con el corazón es la forma más rápida de perder dinero. Pero si alguien preparara un plan de negocios y mi gente lo revisa y me dice que puedo ganar dinero, entonces sí que invertiría. El fútbol podría no ser mi juego, pero tengo conexiones en todas partes".

Floyd Mayweather, quien se prepara para un posible combate, con una bolsa millonaria en las artes marciales mixtas, frente a Conor McGregor, dijo que le gustaría tener en su equipo a Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo ha sido seguidor y amigo mío por mucho tiempo, por lo que incluso podría lograr que termine su carrera en el Newcastle", finalizó.