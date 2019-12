¡CONFIRMADO! John Morrison firma con la WWE

Luego de 8 años fuera de la World Wrestling Entertainment, el ex Campeón Intercontinental y Campeón Mundial de parejas con The Miz, John Morrison regresará a la empresa the Vince Mcmahon, con la cual a firmado un acuerdo multianual.

Esto lo confirmó el luchador en su cuenta oficial de Instagram el martes por la noche donde se daba esta firma con la WWE.

“Confirmado, He firmado con @WWE: nunca he sido tan bueno en nada como lo soy en la lucha libre y no puedo esperar para estar de nuevo en la #WWE frente a las personas más talentosas en el negocio‼” escribió en su red social de John Hennigan nombre real del luchador.

El 1 de marzo de 2004, Hennigan debutó en RAW bajo un gimmick de asistente del General Manager de RAW Eric Bischoff, siendo llamado Johnny Blaze.15 Sin embargo, la empresa de cómics Marvel amenazó con denunciar a la WWE por el uso del nombre Johnny Blaze, ya que el personaje de Ghost Rider usaba ese nombre, por lo que la siguiente semana cambió su nombre a Johnny Spade, pero como ese nombre ya lo estaba usando un luchador independiente, a las tres semanas pasó a llamarse Johnny Nitro.

John Morrison su carrera como independiente

El 29 de noviembre salió de la WWE debido a un acuerdo mutuo entre la empresa y él ya que ninguno quiso renovar el contrato.

Morrison estuvo de 2002 a 2011 en WWE, donde consiguió el Campeonato de ECW, el Intercontinental y el Campeonato Mundial de parejas. A su salida, Morrison estuvo en territorio independiente y participó en empresas como Impact Wrestling, logrando el Campeonato Mundial, en AAA Se llevó el Megacampeonato, el Campeonato Latinoamericano, el Campeonato Crucero y la Copa Mundial.

