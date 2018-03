CONCACHAMPIONS 2018: Ganar o ganar para Chivas y América.

Tune-in to #SCCLLive on @go90Sports as @TauroFC and @ClubAmerica go head to head in the quarterfinals tonight!

¡No te pierdas el partido de Cuartos de Final de #SCCL2018 entre Tauro FC y Club América esta noche! pic.twitter.com/daYUi1oskQ

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) 14 de marzo de 2018