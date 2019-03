CONADE: Ignoran a Mexicano con Síndrome de Down que ganó oro y rompió récord a Nivel Mundial

La CONADE no apoyó al atleta con capacidades diferentes, Juan Daniel Rodríguez Mascorro, mismo que padece Síndrome de Down; pese a que ganó oro y rompió récord a Nivel Mundial en la prueba de 200m planos.

El deportista de oriundo de Tamaulipas ganó su tercera medalla de oro y rompió récord en la pista de atletismo, luego de romper un tiempo de 29:39 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, mismo que se disputa en Sudáfrica.

Cerca de las 15:30 hora local de la CDMX, Juan Daniel se colocó en el pódium por tercera ocasión, mientras se escuchaba el Himno Nacional Mexicano.

Aunque obtuvo su victoria al romper récord a nivel mundial y al ganar una medalla de oro por tercera ocasión, la felicidad no estaba cubierta al 100 por ciento, pues el viaje no fue fácil; desde un inicio, el atleta no recibió apoyo por parte de la Federación Mexicana del Deporte Adaptado, por lo que tanto él como su entrenador recurrieron a préstamos, apoyo por parte de familiares y amigos e incluso pusieron de su bolsillo para hacer este sueño realidad.

La falta de apoyo a creado una expectativa sobre el atleta Ángel Eliud Tovar Tijanero, entrenador de Juan Daniel; misma que se basa en una palabra: Se siente ignorado por las autoridades.