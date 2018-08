CMLL afirma que AAA no dejó firmar a L.A. Park para la lucha de apuesta ante Rush.

La lucha para el 85 aniversario del CMLL está confirmada, pero no es lo que la afición estaba esperando; ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre acusa a la empresa AAA de bloquear a L.A. Park para que firmara la batalla ante Rush.

Este miércoles se anunció que Rush y Bárbaro Cavernario se enfrentarían con Volador Jr. y Matt Taven en un duelo de cabelleras. Esto hizo estallar a los aficionados, quienes esperaban el duelo entre Rush y L. A. Park.

Julio César Rivera, portavoz del CMLL dio una explicación sobre lo ocurrido y culpó que la batalla no se pudiera pactar por culpa de AAA.

“L. A. Park no puede firmar un contrato de apuestas con el CMLL, porque lo tienen atado con el personaje en AAA. Esa es la única verdad".

Para el CMLL la lucha entre L.A. Park y Rush no se efectuará porque AAA lo tiene amenazado.

“Si L. A. Park no está aquí, no es porque él no quiera, él está por demás apuntado… Pero lo tienen amarrado con eso”