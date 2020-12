CMLL: Shocker revela el motivo de su rostro DESFIGURADO (VIDEO)

No cabe duda que uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre mexicana e internacional, es Shocker “1000% Guapo”, quien se ha caracterizado por combinar su gran talento con la belleza física.

José Jair Soria Reyna es el verdadero nombre del “1000% Guapo”, quien nació un 12 de septiembre de 1971, en Guadalajara, Jalisco. El gusto por los cuadriláteros lo heredó de su padre, Rubén “Pato” Soria, ex luchador que se destacó en la década de los sesenta.

De acuerdo con informaciòn publicada por el portal MedioTiempo y retomada en La Verdad Noticias, Shocker sufre desde hace un par de años un problema que le ha desfigurado poco a poco el rostro, aunque en las últimas semanas parece que el problema se ha agravado.

Shocker padece un problema en la mandíbula

El integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) muestra la parte inferior derecha de su mandíbula sumamente inflamada, un problema que le impide hablar y comer de forma normal. "Ya quedé como Rocky, pero guapo", comenta sobre su apariencia con humor.

El propio luchador mexicano ha dado a conocer que el problema comenzó hace un par de años, luego de realizarse unos implantes bucales que acabaron por debilitar el hueso de la mandíbula.

A pesar de que Shocker no era candidato para la cirugía debido a la lucha Libre, ignoró las recomendaciones y eso desencadenó múltiples complicaciones que lo llevaron a su estado actual. Un golpe en la mandíbula que recibió de parte del Diamante Azul fue el primer paso.

El rostro del “1000% Guapo” luce muy diferente

"Al momento que el Diamante Azul me da el antebrazo fisura mi mandíbula, lo cual me mandó a enfermería y me pusieron injertos; creí que ya estaba bien y no hice caso por el alto umbral de dolor que tenemos", recordó.

"A la siguiente semana, Marco Corleone me pegó con la cadera en el mismo lugar, eso agravó la situación, pero volví a tomar desinflamantes y medicinas para el dolor", añadió. Sin embargo, fue previo a un viaje a Estados Unidos cuando el problema se agravó, ya que al momento de comer una quesadilla se le cayó la mandíbula totalmente.

