CMB abrirá categoría transgénero de box profesional reclamada 6 años en el mundo. Imagen de 'Pat' como hombre y mujer en el box (Fotoarte)

En 2023 habrá una categoría de box profesional transgénero avalada por el Consejo Mundial (CMB), anunció el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán. Un reclamo de al menos media docena de años en el mundo.

En entrevista con el diario inglés Telegraph Sport, el directivo mexicano aseguró la creación de una nueva estructura que permita competir a todas las personas de la comunidad transgénero porque hay que "acomodarse a los tiempos".

"Es el momento. Hemos sido (en el CMB) los líderes en las reglas del boxeo femenino y los peligros de que un hombre enfrente a una mujer (sic) nunca se van a dar por lo que vamos a implementar", declaró Sulaiman, presidente del World Boxing Council (WBC), según su apelativo internacional en inglés.

En noviembre de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que renunciaba al control actual de los deportistas transgénero para evitar las ventajas ilícitas.

De esta manera, el reglamento del 2015 que regularizaba la participación de atletas trans quedó eliminado. El COI dejó la decisión en manos de las Federaciones.

El antecedente de 'Pat' Manuel

El sábado 8 de diciembre de 2018, el mundo del boxeo se revolvió con la noticia de que el estadounidense transgénero Patricio 'Pat' Manuel lograba vencer al mexicano Hugo Aguilar en el peso Superpluma. Se trataba del primer triunfo de un púgil transgénero por decisión unánime. A su vez, el deportista de 33 años de edad celebró también un camino de seis años con este sueño.

'Pat' Manuel primero compitió para su país con el género de su nacimiento, al integrar a la delegación de su país en las pruebas olímpicas hacia Londres 2012. En el amateurismo pudo ser cinco veces campeona.

La experiencia victoriosa que tuvo le motivó a buscar algo que sabía le iba a costar mucho más que sudor, su camino a convertirse en atleta profesional masculino, al descubrir que padecía disforia de género.

Tras un tratamiento de transformación de 18 meses que incluyó cirugías e ingesta de hormonas, sumó también una serie de procedimientos burocráticos que le permitieran acceder al mundo como hombre y, sobre todo, como deportista varonil en una ruta de seis años, contaría él mismo a Los Ángeles Times.

En el día que cumplió su anhelo, 'Pat' con un físico masculino de alto rendimiento, musculoso y magro, logró superar ante la vista de los tres jueces del combate por 39-37.

Después intentaría seguir con su trayecto en las máximas lides, enrolado en el grupo del ex boxeador Oscar de la Hoya, sin embargo no tuvo éxito. Todos los nacidos varones le daban la vuelta, en apariencia temerosos de ser vencidos por una mujer convertida en hombre. En abril de 2022 decidió retirarse como boxeador profesional aunque a diario se enfrenta a homofóbicos que tratan de tundirle desde la esquina de las redes sociales.

Asunto jurídico difícil de regular

Los tiempos cambian y la pandemia pareció acelerarlos. La neozelandesa Laurel Hubbard hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 al ser la primera atleta trans en competir en el macroevento. La nadadora estadounidense Lia Thomas recrudeció el debate. Los tiempos exigen la creación de categorías transgénero en todos los deportes, no solo en el box, explicó a La Verdad Noticias el experto en derecho deportivo internacional, Javier Avilez.

Donde se evidencia esta urgencia es en los deportes de contacto, en la actividad deportiva debe prevalecer el espíritu de competencia sin ventajas o desventajas ilícitas, agregó.

"Hay diferencias físicas y anatómicas por género, por lo que resulta necesaria una categoría distinta donde juntes a personas que cambiaron de género, es decir, un transgénero global. Es un asunto científico más allá del o psicológico, que debe ser regulado para competir.

"En deportes rudos como el rugby se puede acrecentar una desventaja o ventaja no legal. Se requieren nuevas leyes para instaurar. No es fácil de regular, porque deben integrarse disciplinas y análisis clínicos científicos, médicos, psicológicos y no sé cuántas otras ramas de especialidades para no caer en situaciones de ventaja indebida", expresó el doctor en derecho.

