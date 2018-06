CM Punk tiene contemplado regresar a luchar

El expeleador de la WWE, y actualmente luchador de UFC, Phill Brooks (CM Punk), afirmó que no descarta regresar a luchar.

Punk no había platicado con nadie desde que comenzaron los problemas con el Médico de WWE, Chris Amann, quien presentó una demandó contra él y Colt Cabana por unas declaraciones que hicieron en un podcast, sin embargo el fallo a su favor causó que las cosas se tranquilizaran.

CM Punk tiene contemplado regresar a luchar

El actual luchador de UFC declaró para MMAFighting y tocando esos temas se habló de su regreso a la lucha libre, lo cual en algún tiempo fue imposible para el excampeón de WWE.

"Nadie me ha preguntado en este tiempo sobre luchar en un show, solo me han preguntado si alguna vez quiero ser parte de ello… nadie me ha venido a decirme: 'te voy a pagar esto y hay que hacer lo otro'. Nadie lo ha hecho".

CM Punk tiene contemplado regresar a luchar

"Han sucedido muchas cosas esta semana. Puedo decirte que si me hubieras hecho esa pregunta (sí le pagan por ir a luchar) hace una semana, la respuesta hubiera sido ‘no’... Quiero ser honesto y no te puedo decir un 'no' rotundo, porque ahora mi enfoque está puesto plenamente en el sábado (su pelea en UFC)".

CM Punk tiene contemplado regresar a luchar

La salida de CM Punk de la WWE fue en 2014 y desde ese tiempo no ha regresado a luchar; aunque se ha centrado en empezar una carrera en las MMA, enfrentando su primera pelea en UFC 203, la cual fue derrotado.