¡CM Punk de regreso a la WWE!

El ex campeón intercontinental de la World Wrestling Entertainment (WWE), CM Punk podría regresar al mundo de la lucha libre, así lo mencionó Paul Michael Levesque (Triple H), ex campeón mundial peso pesado de la empresa y actual gerente del proceso creativo de la programación de la WWE.

Estas declaraciones la dio a conocer luego de cuestionarlo si los ex miembros de la WWE, CM Punk y AJ Lee podrían regresar a la empresa de Vince Mcmahon por lo que Triple H respondió que estas ex estrellas de la lucha libre podrían ser miembros de la WWE si se diera el escenario adecuado.

“En un mundo perfecto, claro. Creo que has escuchado a Vince repetir esa declaración un millón de veces a lo largo de los años: nunca digas nunca. Ves gente entrando y saliendo de la compañía. Si es adecuado para los fanáticos y para todos los demás, es algo que puede suceder. Pero, si no es así, entonces no se puede”, mencionó.

Destacó que tanto CM Punk y AJ Lee tienen las puertas abiertas en la WWE siempre y cuando los fanáticos de este deporte los soliciten.

"Creo que lo que Stephanie estaba diciendo es que en las circunstancias correctas, si es bueno para los fanáticos y resulta en algo que sea bueno para todos, entonces CM Punk y AJ Lee podrían regresar. Ambos fueron fenomenales e increíbles", destacó.

Cabe mencionar que el ex ganador en dos ocasiones el maletín de Money in the Bank en WrestleMania XXIV y WrestleMania XXV, CM Punk regresó en el 2019 al mundo de la WWE pero como comentarista en el programa WWE Backstage de FOX Sports y desde ese momento los fanáticos han pedido su regreso para el 2020 ya sea en Royal Rumble o Wrestlemania 36.

