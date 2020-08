CEO de los Marlins culpa al brote de COVID de que los jugadores estén “fallando”

El martes por la noche en Baltimore, los Miami Marlins volverán a jugar nueve días después de que un brote de COVID-19 obligó a MLB a hacer una pausa en su temporada.

Tres jugadores de los Marlins dieron positivo el domingo pasado y, en total, 21 miembros de su grupo de viaje dieron positivo, incluidos al menos 18 jugadores. El brote ha obligado al club a revisar su plantilla.

El CEO de los Marlins, Derek Jeter, habló el lunes por primera vez desde el brote y derribó los rumores de que el brote comenzó cuando los jugadores salieron a la ciudad durante los juegos de exhibición del campamento de verano del equipo en Atlanta, en lugar de decir que "bajaron la guardia" durante los mandados de rutina, como tomar un café.

Varios jugadores del Marlins resultaron contagiados de COVID

CEO de los Marlins defiende a jugadores

Aquí está la entrevista de Jeter:

"Nuestros muchachos no corrían por la ciudad en Atlanta", dijo Jeter.

"Tuvimos un par de personas que salieron del hotel. Tuvimos muchachos que se fueron a tomar café, a vestirse. Un chico se fue a cenar a la casa de un compañero de equipo. No había otros invitados en el lugar. No hubo actividad salaz. Hubo no estaba pasando el rato en bares, sin clubes, sin correr por Atlanta".

Los protocolos de MLB no prohíben que los jugadores salgan del hotel del equipo en el camino, sino que los alientan fuertemente a que no lo hagan.

Desde el brote de los Marlins, MLB ha revisado y reforzado sus protocolos, incluido el requisito de que cada equipo viaje con un oficial de cumplimiento que garantice el cumplimiento de los protocolos.

"Todo el grupo de viaje se puso demasiado cómodo. Los muchachos se rodeaban, se relajaban y bajaban la guardia. Se reunían en grupos".

No llevaban máscaras tanto como deberían, reconocióel CEO, y tampoco estaban distanciados socialmente.

Brote de COVID en los Marlins

El personal de los Marlins tuvo que aislarse en su hotel en Filadelfia durante unos días, y luego los enfermos regresaron a Miami, donde permanecen en cuarentena.

Jeter dice que la mayoría de sus jugadores infectados son asintomáticos o tienen síntomas leves.

Los protocolos de MLB requieren que los jugadores den positivo dos veces al menos con 24 horas de diferencia, entre otras cosas, antes de que puedan regresar.

El brote de Miami obligó a los Filis, su oponente el primer fin de semana de la temporada, a cerrar y aislarse durante una semana también.

MLB revisó el calendario sobre la marcha: los Yankees y los Orioles terminaron jugando entre sí porque sus respectivas series con los Filis y los Marlins se pospusieron, y la liga espera que todos los juegos puedan recuperarse.

Los Marlins no son el único equipo que experimentó un brote de COVID-19 a principios de esta temporada. Los Cardenales están actualmente cerrados con 13 pruebas positivas, incluidos siete jugadores, y no volverán a la acción hasta el viernes como muy pronto.

El presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak, negó los rumores de que su brote comenzó cuando un jugador (s) visitó un casino.

El jugador del cuadro de los Marlins Isan Díaz se retiró de la temporada luego del brote del equipo. Varios otros jugadores, incluidos Lorenzo Cain y Yoenis Céspedes, también han optado por no participar en los últimos días citando preocupaciones de COVID-19.