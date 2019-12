Busquets ARREMETE contra el árbitro del duelo ante la Real Sociedad (VIDEO).

El día sábado el conjunto del Barcelona visitó el estadio de la Real Sociedad, en duelo en donde ambas escuadras finalizar el juego empatados a dos anotaciones, pero en dicho compromiso del futbol español hubo una acción en donde se le habría cometido una falta al central Gerard Piqué y que el árbitro no sancionó ni fue a revisar la jugada al VAR, hecho que catalogó el mediocampista Sergio Busquets que el silbante no quiso marcar la pena máxima.

"Si pones el listón tan bajo en el primer penalti, hay que pitar muchos más penaltis. El VAR tendría que haber intervenido en la última jugada. El penalti sobre Piqué es clarísimo. Creo que el árbitro lo vio, pero no quiso pitarlo. No sé porqué el VAR no intervino. Me gustaría saber la explicación de ellos, pero no va a poder ser”, dijo el mediocampista del Barcelona, Sergio Busquets.

Busquets explota contra el arbitraje

Las palabras fueron en contra del silbante Alberola Rojas, quien para el mediocampista español no quiso pitar la pena máxima en el duelo ante la Real Sociedad del día sábado, lo que pudo impedir que el cuadro catalán pudiera intentar sumar tres puntos más en dicho cotejo.

"Sabíamos que era especial para Antoine, por su pasado. No ha querido celebrar el gol, cosa que es respetable, pero para nosotros nos ha venido muy bien ese gol, su trabajo como siempre. Cada día está mejor y ojalá vaya creciendo dentro del equipo", dijo el jugador del Barcelona.

Esas fueron las palabras de Sergio Busquets de 31 años de edad sobre lo especial que fue el encuentro para su compañero francés Antoine Griezmann, al visitar la cancha en la que jugó, que le ayudó a despuntar en su carrera como futbolista y por el hecho de que no quiso festejar el primer tanto del encuentro para el conjunto del Barcelona.

