Buffon arremete contra Cristiano Ronaldo, aseguró que la Juventus perdió su ADN

Buffon arremete contra Ronaldo, aseguró que la Juventus perdió su ADN

Durante una entrevista con TUDN, el portero del Parma, Gianluigi Buffon arremetió contra el futbolista Cristiano Ronaldo, pues expresó que la Juventus perdió su identidad; aseguró que era un equipo lleno de experiencia; aseguró que el club perdió su ADN de ser un equipo y que lo perdieron por CR7.

El portero comentó que el equipo tuvo la oportunidad de ganar la Liga de Campeones el primer año que llegó, que fue el que estuvo él en el Paris Saint-Germain y confesó que no pudo entender qué fue lo que sucedió. De igual forma comentó el impacto que tuvo CR7 en la Vecchia Signora.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que desplazaron a Ronaldo como el máximo goleador del mundo del 2021, aunque algunos comentaron que quizás podría ser Messi, pero no fue así, sino que el jugador Robert Lewandowski se convertiría en el máximo goleador con 69 anotaciones.

Buffon arremetió contra Cristiano Ronaldo

Buffon aseguró que el ADN de la Juventus se perdió con CR7

Buffon comentó que la Juventus perdió su identidad, pues recordó que trabajó con Ronaldo durante dos años y que lo hicieron bien juntos, pero confesó que la Juve perdió su ADN de ser un equipo. Recordó que llegaron a la final de la Champions 2017 porque eran un equipo con experiencia, pero se perdió con Cristiano.

Por otra parte, en la entrevista el guardameta de 43 años no quiso revelar su futuro, aseguró que no sabe lo que hará, si será dirigente o técnico, pero aseguró que lo que quiere es mejorar, pues su espíritu competitivo se mantiene vivo tras no haber ganado la Champions League, incluso comentó que si hubiera ganado la Champions ya estaría retirado.

¿Cuándo se fue Cristiano Ronaldo a la Juventus?

Ronaldo dejó el equipo en el 20121

Fue el 10 de julio del año 2018 que el jugador llegó al equipo, pero después de tres temporadas, 133 partidos y 101 goles y cinco títulos, el jugador anunció su salida en agosto del 2021, por lo que el Manchester United recibió a CR7.

A través de la cuenta oficial de Twitter del equipo le dieron la bienvenida al futbolista Cristiano Ronaldo, quien ha logrado sorprender a los aficionados por lo que ha realizado en la cancha, aunque revelaron las condiciones que puso el jugador para estar en el equipo.

