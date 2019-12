“Brujo” Morales responde a la PROVOCACIÓN de Alan Pulido (VIDEO)

Luego de que América cayera en la cancha del Estadio Azteca en tanda de penales frente a los Rayados de Monterrey, quienes consiguieron levantar el título del Apertura 2019, Alan Pulido, ex delantero de las Chivas y actual jugador del Sporting Kansas City, reventó a través de un mensaje burlón al conductor de ESPN, Álvaro Morales, quien se autodenomina como un fiel Americanista.

Alan Pulido

Alan Pulido empezó en duelo

"Ya ves como si cuentan los penales @AlvaritoMorales con ellos, se queda campeón de goleo y hasta se ganan CAMPEONATOS , te mando un abrazo de gol , muchas bendiciones y feliz año nuevo". Fue el mensaje de Pulido hacia el comentarista antiChivas.

Pulido fue campeón de goleo con Chivas

Sin embargo, el polémico 'Brujo' Morales no se quedó cruzado de brazos y de manera inmediata respondió a Pulido por medio de una serie de videos, en los cuales le tira con todo al atacante mexicano por su comentario, además de restregarle que su campeonato de goleo no sirvió para nada ya que no ayudó a Chivas en lo más mínimo.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Álvaro Morales respondió de forma candente con un video que consta de 4 partes, en donde el periodista se encargó de desprestigiar lo logrado por Pulido con Chivas e insinuó que su salida fue por decisión de Chivas y no de él.

Te puede interesar Andy Ruiz amenaza a Álvaro Morales y le pide que deje hablar de las Chivas (VIDEO)

Hasta el momento no ha habido una contrarespuesta de Alan Pulido a quien el mimso Álvaro lo invitó a concretar una entrevista para Calla y Escucha.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana