Brooke Ence se desnuda en cuerpo y alma

¿Quien dice que los músculos y la belleza no van de la mano? Esto lo ha demostrado la hermosa rubia del Crossfit, Brooke Ence quien a través de su cuenta de Instagram @brookeence, subio unas fotos en las cuales se ve lo hermosa que es la atleta en cuerpo y alma.

“Me siento extremadamente orgullosa de la sesión de "cuerpo" que hicimos y me sentí muy femenina, fuerte y segura en cada foto. ¿Crees que debería compartir un poco más o crees que este tipo de arte es "demasiado" para Instagram? Pregunta genuina Me gusta ser yo mismo y hacer lo que siento que es mejor, además de tener en cuenta lo que todos ustedes sienten. Dije que lo consideraría no, sigue tus órdenes”, escribió en su cuenta de Instagram.

Brooke Ence de las atletas más hermosas del mundo

Brooke Ence recibió 93 mil 424 me gusta en menos de unos días y más de 1,546 comentarios de sus seguidores y fans que no dejaron de elogiar la belleza, simpatía, y el cuerpo de diosa de la atleta que ya ha incursionado en el cine de Hollywood.

¡Eres increíble Brooke! “Hermosuuuraaaa”, “Hecho con buen gusto. Debo dejar algo para la imaginación”, “Hermosa”, fueron alguno de los comentarios que Brooke Ence tuvo como respuestas ´por sus seguidores y seguidores en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que la belleza de Ence la ha llevado a incursionar en películas como la mujer maravilla y la liga de la justicia donde interpreta a una bella amazona que pertenece a las hermanas de la Diana la mujer maravilla.

