Brian Lozano EXPLOTA contra el América (VIDEO).

El equipo de Santos a lo largo del campeonato del Apertura 2019 se ha convertido en el equipo más regular, siendo una maquinaria que trabaja a la perfección y uno de los futbolistas que más destaca es el charrúa Brian Lozano, quien llegó al futbol mexicano para el conjunto del América y a quien les mandó un contundente mensaje desde la trinchera lagunera.

A pesar de que se ha acomodado a la perfección a la disciplina santista, el uruguayo de 25 años de edad arremetió en contra de los de Coapa y asegurando que no pudo brillar con las Águilas debido a la falta de oportunidades y no por un bajo nivel dentro del terreno de juego.

Brian Lozano asegura que no lo dejaron brillar en América

“Yo creo que Santos es un equipo de mucha jerarquía, ha demostrado en los pocos años de historia que tiene todos los títulos que ha ganado. Después de lo del equipo grande (América) estoy tranquilo de que no me fui por rendimiento, lamentablemente no tuve la oportunidad que hubiera querido tener, estoy tranquilo por eso”, expresó Brian Lozano posteriormente al triunfo en contra del Cruz Azul por la Jornada 18.

El uruguayo Brian Lozano de 25 años de edad llegó al conjunto americanista para el 2015, estando solamente un año con los de Coapa y en donde tuvo oportunidad de jugar nueve duelos y no pudo marcar gol. Para el 2016 y hasta el 2017 fue prestado al Nacional de su país y en el Apertura 2017 llegó a La Comarca Lagunera, siendo José Manuel ‘Chepo’ de la Torre quien le diera la confianza y poco a poco con grandes actuaciones se ha convertido el charrúa en un elemento referente del equipo líder del Torneo de Apertura 2019. Con los Guerreros está cerca de llegar al centenar de juegos, sumando 14 goles en todas las competencias y 22 asistencias.

